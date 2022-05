Multiversus, abbiamo provato il picchiaduro con Batman, Bugs Bunny, Finn, Jake e Scooby Doo

Si discute ormai da anni delle possibili evoluzioni future dei picchiaduro. Sulla carta il genere avrebbe tutte le carte in regola per sfondare in rete e produrre delle community gigantesche, ma la generale complessità delle meccaniche, unita a un modello di vendita piuttosto classico, ha da sempre limitato i suoi esponenti a nicchie più o meno sostanziose, con qualche rara eccezione capace di diventare un fenomeno di mazza.

A oggi la discussione primaria sembra vertere sulla monetizzazione: dato che la stragrande maggioranza dei titoli di questo tipo fanno ormai uso di season pass con personaggi extra per mantenere attiva la community e rinnovare con costanza l'offerta, non sono pochi coloro che ritengono potenzialmente benefico un passaggio alla struttura free to play. D'altro canto, eliminare la barriera monetaria d'ingresso e puntare tutto sugli aggiornamenti e sull'ottenimento dei personaggi sembra quasi un passo naturale, per lo più bloccato dal peso di alcuni nomi storici comunque ancora in grado di smuovere il mercato (come Tekken o Street Fighter), e dalla giustificata diffidenza per i titoli dotati di un negozio interno di una buona fetta di videogiocatori.

Vari sviluppatori e publisher prevedibilmente si sono mossi per fare i primi esperimenti in questo campo, con Riot ad esempio alle prese con il promettente Project L, e una serie di team minori che hanno provato a farsi notare senza troppa fortuna. Ora però ci sta provando anche Warner Bros. e non superficialmente. Forte delle sue innumerevoli licenze, infatti, il colosso dell'intrattenimento ha deciso di tirar fuori dal cilindro Multiversus: un picchiaduro con un roster d'eccezione, che vanta personaggi del calibro di Batman, Bugs Bunny, Finn e Jake, Steven Universe e Shaggy.

L'idea centrale? Non solo permettere a chiunque di giocarci gratuitamente, ma anche ispirarsi a una delle serie più di successo in assoluto tra i picchiaduro: Super Smash Bros. Abbiamo provato in anteprima Multiversus e, in tutta sincerità, ci aspettavamo qualcosa di molto più derivativo. Vediamo.