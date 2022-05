Assassin's Creed Origins, 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S: l'update è imminente

Assassin's Creed Origins riceverà l'atteso aggiornamento per l'attivazione dei 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S nel corso della prossima settimana, stando a un post pubblicato dal profilo PlayStation Game Size.

Sappiamo che Ubisoft vuole introdurre il supporto per i 60fps in Assassin's Creed Origins già da diversi mesi, ma per un motivo o per l'altro l'update si è fatto attendere. Ebbene, sembra che finalmente sia giunto il momento.

I dettagli parlano dell'aggiornamento 1.60 per PlayStation 5, ma è lecito attendersi l'arrivo di un update identico anche sulla console Microsoft. Come possibile data di rilascio viene indicato il periodo che va dal 24 al 26 maggio.

Non è tutto: pare che la patch introdurrà anche un menu relativo alla serie di Assassin's Creed, tramite cui acquistare rapidamente eventuali altri episodi come già accade da qualche tempo con Call of Duty.