Call of Duty: Warzone: giocatori stanno accumulando XP sparando ai testicoli di King Kong

I giocatori di Call of Duty: Warzone hanno trovato un modo davvero simpatico per accumulare punti esperienza: sparare sui testicoli di King Kong. Come saprete il più recente evento di Operation Monarch vede il colossale scimmione confrontarsi con il suo arcirivale Godzilla. I due saranno sulla scena almeno fino al 25 maggio 2022. Il confronto è di quelli davvero spettacolari, quindi perché non renderlo ancora più interessante andando a palleggiare le gioie di famiglia di uno dei due mostri?

I giocatori hanno impiegato poco a scoprire di poter salire a bordo di un elicottero e riuscire ad accumulare punti esperienza titillando il povero Kong, come visibile nel filmato sottostante.

Certo, lo scimmione non è anatomicamente corretto, ma quello che succede è abbastanza chiaro. C'è da sottolineare che ci sono modi più semplici per accumulare punti esperienza combattendo contro i due bestioni, ma volete mettere la soddisfazione di farlo così? Bisogna avere una padronanza completa dell'elicottero, nonché un gran senso dell'umorismo.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone, Kong e il suo organo riproduttivo sono disponibili su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.