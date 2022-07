505 Games sarà alla Gamescom 2022 con una vasta line-up di giochi

Il publisher italiano 505 Games ha annunciato che prenderà parte alla Gamescom 2022 di questo agosto, il più grande evento per gli appassionati di videogiochi in Europa.

Stando al comunicato ufficiale, quest'anno 505 Games accoglierà ancora più media e partner che nelle precedenti edizioni e offrirà uno spazio che permetterà di provare in anteprima alcuni dei nuovi giochi che pubblicherà in futuro. Lo stand di 505 Games sarà situato nella HALL 2.1, 'Marketpoint', Booth Number C029-A010.

"È con un immenso ottimismo per il futuro che annunciamo la nostra partecipazione a Gamescom", ha affermato Neil Ralley, Presidente di 505 Games, "abbiamo una vasta gamma diversificata di prodotti che saremo entusiasti di presentare assieme ai nostri partner. Il nostro ritorno a Gamescom è anche una grande opportunità per mostrare la nostra ambizione e la direzione intrapresa dalla nostra azienda. Tutto il personale di 505 Games non vede l'ora di incontrare nuovamente la più grande community di videogiocatori".

Ulteriori annunci legati ai giochi che 505 Games mostrerà ad agosto durante la Gamescom 2022 verranno svelati nelle prossime settimane. Vi ricordiamo che la kermesse di Colonia si svolgerà tra mercoledì 24 agosto e domenica 28 agosto.