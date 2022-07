Mario + Rabbids Sparks of Hope, dimensioni contenute: quanto occupa su Nintendo Switch

Mario + Rabbids Sparks of Hope, come molti dei giochi sviluppati appositamente per Nintendo Switch, ha dimensioni piuttosto contenute rispetto alla media dei giochi attuali, in base a quanto riferito nei dettagli ufficiali per quanto riguarda lo spazio occupato su Nintendo Switch.

Il nuovo gioco Ubisoft in esclusiva per Nintendo Switch richiede 7,1 GB di spazio libero nella memoria interna della console Nintendo o su scheda SD, dunque non si tratta proprio di un gioco esoso da questo punto di vista.

Si tratta dunque del risultato di una buona ottimizzazione, eppure va ad occupare comunque il doppio rispetto al capitolo precedente, a dimostrazione di come il gioco sia cresciuto.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle richiedeva infatti circa 2,9 GB, dunque poco meno della metà di questo nuovo capitolo. Questo dimostra come il gioco, nel frattempo, abbia ottenuto ulteriori contenuti e abbia verosimilmente anche ricevuto una certa evoluzione tecnica che ha portato a raddoppiare lo spazio richiesto nella memoria interna della console.

Per il resto, Mario + Rabbids Sparks of Hope è tornato a farsi vedere in maniera più completa durante il recente Nintendo Direct Mini dedicato ai giochi third party per Nintendo Switch ed è poi stato protagonista anche di uno Showcase apposito da parte di Ubisoft, cosa che ci ha consentito di raccogliere varie informazioni interessanti su questo titolo, in arrivo il 20 ottobre 2022.