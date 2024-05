Honor of Kings, il re dei giochi mobile sta per arrivare in Italia

Quando si guarda al mercato dei videogiochi il punto di vista è quasi sempre quello focalizzato sull'occidente: PlayStation, Xbox e Switch sono i principali attori sul mercato, col PC quarto incomodo. In realtà già da anni il mercato che genera più volumi è quello dei videogiochi mobile. Lo è da noi, ma soprattutto è in oriente che i "videogiochi sul telefono" la fanno da padrona, con compagnie del calibro di Tencent, NetEase, Netmarble, Cygames e miHoYo a fatturare miliardi di dollari ogni anno.

Tanto per capire l'ordine di grandezza, secondo alcune stime, nel 2023 il solo Honor of Kings di Tencent nel 2023 avrebbe guadagnato $1.48 miliardi di dollari, il tutto escludendo il mercato occidentale. Questo perché il MOBA per iOS e Android fino ad oggi è sempre stato focalizzato principalmente sul mercato cinese. In occidente, infatti, Level Infinite ha portato Arena of Valor, un progetto parallelo con tantissimi punti in comune con HoK, ma che non è stato in grado di fare breccia nel mercato nonostante svariati tentativi, come quello di approdare su console, grazie alla versione per Nintendo Switch.

Nel frattempo il mercato è cambiato, League of Legends è approdato su mobile e TiMi ha testato nuovamente il mercato console con Pokémon Unite. Il periodo di espansione infinita del mercato, soprattutto quello esport, sembra però finito e forse anche per questo sembra essere arrivato il momento di far uscire Honor of Kings dai confini cinesi e conquistare il mondo.

Dal prossimo 20 giugno, infatti, Honor of Kings sarà disponibile in Italia nella sua forma completa, ecco tutto quello che c'è da sapere per arrivare preparati.