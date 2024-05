Assassin's Creed ripercorre la storia dei suoi trailer con un emozionante video

In ordine rigorosamente cronologico, le sequenze partono dunque dall'originale Assassin's Creed, attraversano l'epopea di Ezio Auditore e dei Kenway, raggiungono la Parigi rivoluzionaria e la Londra vittoriana, approdano presso l'ultima trilogia e si chiudono con le immagini di Yasuke e Naoe.

Ben consapevole di questo legame, la casa francese ha pubblicato su Twitter un video che ripercorre la storia di questi trailer in CG , attraverso un montaggio che include un singolo secondo tratto da ognuno di essi.

I trailer di Assassin's Creed hanno rappresentato nel corso del tempo un appuntamento importante per i fan della serie Ubisoft, sempre pronti a emozionarsi di fronte alla presentazione di nuovi personaggi e ambientazioni storiche.

Una lunga, lunga storia

Assassin's Creed vanta una lunga storia (leggi anche il nostro speciale con i momenti migliori della serie) che ci ha visto visitare gli scenari storici più disparati: una selezione di ambientazioni suggestive, a cui si aggiungerà il prossimo novembre anche il Giappone feudale.

Disponibile dal 15 novembre, Assassin's Creed Shadows soddisferà appunto i desideri dei tantissimi fan che chiedevano a gran voce questa affascinante location, andando a raccontare la storia di un samurai africano e di una shinobi giapponese uniti nella lotta contro le ingiustizie.

Tornando invece al video commemorativo pubblicato da Ubisoft, avrete probabilmente notato che fra le sequenze manca Assassin's Creed Odyssey. Come mai? La risposta è molto semplice: quello specifico capitolo del franchise non ha mai ricevuto un trailer in CG.