"Si tratta di un ottimo risultato", ha scritto il giornalista, "che fa ben sperare per l'uscita di Luigi's Mansion 2 HD ", in arrivo esattamente fra un mese: sarà disponibile su Nintendo Swoitch a partire dal 27 giugno.

Secondo i dati di Dring, il remake per Nintendo Switch è stato protagonista di un lancio migliore rispetto alla remaster di Super Mario RPG , totalizzando vendite iniziali praticamente identiche a quelle di Paper Mario: The Origami King.

Paper Mario: Il Portale Millenario ha debuttato in prima posizione nella classifica UK , stando alle prime informazioni rivelate da Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, in attesa della top 10 completa.

Un ottimo remake, come al solito

Abbiamo già avuto modo di parlarne: come testimoniano i voti eccellenti ricevuti da Paper Mario: Il Portale Millenario, l'atteso remake targato Nintendo non ha deluso le aspettative e anzi ci ha consegnato un'esperienza davvero entusiasmante.

Pur al netto di alcune limitazioni tecniche non da poco, vedi i 30 fps in luogo dei 60 fps dell'originale per GameCube, il gioco vanta una grafica completamente ridisegnata, un'effettistica di pregio e diversi miglioramenti apportati anche al gameplay.

In attesa che arrivi anche Luigi's Mansion 2 HD, avete letto la nostra recensione di Paper Mario: Il Portale Millenario?