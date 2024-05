Paper Mario: Il Portale Millenario, voti eccellenti per il remake Nintendo

Un giudizio fondamentalmente condiviso dalla nostra recensione di Paper Mario: Il Portale Millenario recensione di Paper Mario: Il Portale Millenario , in cui vengono spese ottime parole per quanto concerne la sostanza del gioco pur sottolineando alcuni suoi limiti.

Andando a spulciare i commenti a corredo dei voti, viene fuori l'immagine di un rifacimento perfetto , che può contare sullo spessore e la qualità dell'originale per GameCube ma al contempo su di una serie di interessanti novità, specie sul piano tecnico, nella sua versione per Nintendo Switch.

Passione Remake

Il coloratissimo mondo di Paper Mario: Il Portale Millenario

Paper Mario: Il Portale Millenario dimostra senza dubbio la capacità di Nintendo di sfornare degli ottimi remake, così come delle solide remaster: fra poche settimane assisteremo al lancio di quella di Luigi's Mansion 2 HDLuigi's Mansion 2 HD, ad esempio.

Quali altri progetti del genere arriveranno in futuro? Si parla sempre più convintamente di Metroid Prime, ma anche di The Legend of Zelda: The Wind Waker, che pure ha già avuto una remaster in passato. Magari in concomitanza con l'annuncio di Nintendo Switch 2 ci sarà qualche novità anche su questo piano!