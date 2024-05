Red Dead Redemption potrebbe arrivare su PlayStation Plus e Xbox Game Pass

Un recente datamining ha svelato il possibile arrivo di Red Dead Redemption sui servizi in abbonamento PlayStation Plus e Xbox Game Pass, in base a una stringa scovata nel codice del sito, in riferimento al gioco di Rockstar Games.

Come potete vedere nello screenshot riportato qui sotto, la questione sembra piuttosto esplicita, anche se il fatto che sia comunque celata all'interno del codice del sito non la rende certo un'informazione chiara e da prendere per buona, per il momento.

Per quanto riguarda l'arrivo su PlayStation Plus, si parla in particolare ovviamente dell'abbonamento Premium, ovvero il tier più alto, nel quale verrà proposto all'interno del catalogo dei classici, mentre per quanto riguarda il Game Pass sembra si tratti di un'introduzione standard.