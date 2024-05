Elden Ring: Shadow of the Erdtree, un trailer sulla storia dell'espansione è in arrivo

Bandai Namco sta per pubblicare oggi un nuovo trailer per Elden Ring: Shadow of the Erdtree, la nuova e attesissima espansione per il celebre action RPG suolo-like di FromSoftware, che si concentrerà soprattutto sulla storia di questo nuovo frammento di gioco, il quale sembra essere decisamente sostanzioso.

Considerando peraltro che la narrazione di Elden Ring, così come quella dei souls-like di FromSoftware in generale, non è spesso propriamente esplicita, questo video si presenta sicuramente interessante, in quanto consentirà di gettare un po' di luce sugli elementi della storia che potremo incontrare all'interno dell'espansione.

Proprio qualche giorno fa, d'altra parte, avevamo visto come la lore di Elden Ring e degli altri Souls esiste solo nella mente di Miyazaki, dunque attendiamo di ricevere lumi anche su questa nuova parte di avventura.

La settimana scorsa, forse in preparazione a questo trailer, FromSoftware aveva pubblicato una nuova immagine di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, dalla quale avevamo colto anche dei dettagli interessanti, ma adesso le cose si fanno più chiare con il nuovo trailer.