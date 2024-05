TikTok inizia a sperimentare i video da 60 minuti: sfida aperta a YouTube

TikTok ha confermato che sta testando la possibilità per gli utenti di caricare video fino a 60 minuti. La funzione è disponibile per un gruppo limitato di utenti in mercati selezionati, e l'azienda non ha piani immediati per un rilascio ampio della funzione.

Guerra aperta a YouTube Dai video brevi fino ai 60 minuti: TikTok apre a nuovi contenuti La nuova funzionalità, scoperta per la prima volta dal consulente di social media Matt Navarra, rappresenta un cambiamento significativo rispetto al formato originale di TikTok. Al lancio, l'app permetteva solo l'upload di video da 15 secondi, ma nel corso degli anni il limite è stato aumentato progressivamente. Questo passaggio verso contenuti più lunghi mira a competere direttamente con YouTube, noto per il suo formato di video di lunga durata. TikTok ha dichiarato che, sebbene i creatori possano già creare storie divise in più video invitando gli spettatori a seguire la parte successiva, molti creatori chiedono più tempo per contenuti come dimostrazioni di cucina, tutorial di bellezza, lezioni educative, sketch comici e altro ancora. L'obiettivo dell'aumento del limite di tempo è di offrire ai creatori l'opportunità di sperimentare nuovi tipi di contenuti con maggiore flessibilità.