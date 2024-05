Tomb Raider 1-3 Remastered annunciato in versione fisica con data d'uscita ed edizioni speciali

Tomb Raider 1-3 Remastered uscirà anche in versione fisica, pubblicato da Limited Run Games, con data di uscita annunciata per il 23 giugno 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e anche due edizioni speciali oltre a quella standard.

Le prenotazioni sono aperte da oggi, 21 maggio, e la tiratura sarà limitata, come da tradizione per l'etichetta in questione. Tomb Raider 1-3 Remastered in versione fisica sarà distribuita in tre versioni: Standard, Deluxe e Collector's Edition.

L'edizione standard è ovviamente quella classica, semplicemente in formato fisico e con confezione corrispondente a ogni piattaforma specifica, al prezzo di 34,99 dollari.