Assassin's Creed Shadows: data di uscita, edizioni, gameplay, trama e quello che c'è da sapere

Il Giappone è da sempre una delle ambientazioni storiche più desiderate dai fan di Assassin's Creed che, finalmente, sono stati accontentati con Assassin's Creed Shadows, precedentemente conosciuto come Codename Red. Il nuovo capitolo della serie Ubisoft ci porta dunque nel Sol Levante del sedicesimo secolo, un periodo di tumulti e conflitti interni per la nazione, riproponendo la formula open world e dinamiche da action GDR tipiche della serie, ma con alcune novità davvero interessanti, la più importante rappresentata dalla presenza di due protagonisti, la shinobi Naoe e il samurai Yasuke, che si alternano durante il gioco, offrendo punti di vista differenti sulla narrazione e approcci quasi diametralmente opposti in termini di gameplay. In questo articolo abbiamo riepilogato tutto quello che c'è da sapere di Assassin's Creed Shadows, come la data di uscita, le piattaforme di riferimento e le edizioni fisiche e digitali acquistabili, con in aggiunta una panoramica della storia e del gameplay, in modo da arrivare preparati al lancio.

Quando esce Assassin's Creed Shadows? Data di uscita, piattaforme e accesso anticipato Il Giappone feudale è un'ambientazione ricca di fascino e da tempo bramata dai fan della serie Assassin's Creed Come svelato dal primo trailer cinematografico presentato lo scorso 15 maggio, Assassin's Creed Shadows arriverà sugli scaffali dei negozi fisici e digitali il 15 novembre 2024. Sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e su PC. Quest'ultima versione è acquistabile tramite Ubisoft Store, Epic Games Store ed è inclusa all'interno di Ubisoft+, il servizio di abbonamento che al prezzo di 17,99 euro permette di accedere sin dal lancio a tutti i titoli pubblicati dalla casa francese. Invece, il gioco non arriverà su PS4 e Xbox One, con Ubisoft che comprensibilmente ha deciso di accantonare queste console con oltre dieci anni di onorata carriera alle spalle per poter realizzare un'esperienza moderna e all'avanguardia dal punto di vista del comparto tecnico. C'è anche la possibilità di iniziare a giocare ad Assassin's Creed Shadows con 3 giorni di anticipo, dunque dal 12 novembre, grazie al bonus di accesso anticipato garantito da alcune delle edizioni speciali del gioco, di cui parleremo in maniera dettaglia tra poco.

Edizioni fisiche e digitali, bonus e preordini Yasuke è uno dei due protagonisti di Assassin's Creed Shadows ed è basato su una figura storica realmente esistita Assassin's Creed Shadows sarà disponibile in vari formati differenti. A prescindere da quale acquisterete, prenotando o preacquistando il gioco riceverete come bonus la missione esclusiva "Solo come un cane", di cui tuttavia al momento non sono stati svelati ulteriori particolari. Edizioni fisiche Partendo dalle edizioni fisiche, abbiamo la Standard Edition, la Gold Edition e la Collector's Edition, a cui si aggiungono delle versioni esclusive in vendita solo da Amazon Italia e GameStop. La Standard Edition sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 79,99 euro e, come potrete intuire, non include alcun extra degno di nota. Su Amazon.it al posto di questa versione c'è l'esclusiva Limited Edition, venduta allo stesso prezzo, che comprende il pacchetto personaggio "Sekiryū" per Nanoe, con un set di attrezzatura e armi, la Bestia Sekiryū e l'oggetto decorativo Dente del Drago. Solo da GameStop, invece, è disponibile la Special Edition che include il medesimo pacchetto "Sekiryū", ma stavolta con un'armatura su misura per Yasuke. Proseguiamo con la Gold Edition, in vendita a 109,98 euro su PS5 e Xbox Series X|S. Oltre al gioco base, questa edizione include l'accesso anticipato al 12 novembre e il Season Pass di Assassin's Creed Shadows, che, stando alle informazioni condivise da Ubisoft, include una missione bonus già disponibile al lancio e due espansioni maggiori che verranno pubblicate dopo il lancio. Concludiamo con la Collector's Edition di Assassin's Creed Shadows, in vendita in esclusiva presso GameStop.it al prezzo di 279,98 euro. Oltre al gioco base (in formato fisico per PS5 e Xbox Series X|S e tramite codice per riscattare la versione digitale per PC), comprende l'accesso anticipato di tre giorni, il Season Pass e l'Ultimate Pack con il Pacchetto personaggio Sekiryū, il Pacchetto rifugio Sekiryū, cinque punti talento e il filtro Drago rosso per la modalità foto. Tuttavia, il piatto forte è rappresentato dagli oggetti da collezione inclusi nella confezione, in particolare una statua che raffigura i due protagonisti, Naoe e Yasuke, li abbiamo elencati di seguito: Statuetta dei due personaggi Naoe e Yasuke

Custodia Steelbook esclusiva

Artbook da collezione da 84 pagine con copertina rigida

Tsuba della katana di Naoe a grandezza naturale

Mappa del mondo

Pergamena del Credo di dimensioni 70 x 30

Due litografie di sumi-e realizzate dall'artista Yoichi Wakui Nel momento in cui scriviamo la Collector's Edition risulta esaurita, chiaramente a causa dell'elevata richiesta da parte dei giocatori. Con un po' di fortuna Ubisoft potrebbe decidere di aumentare le quantità distribuite di questa edizione o magari qualche giocatore potrebbe rinunciarvi, quindi se siete davvero interessati vi suggeriamo di monitorare costantemente la sua disponibilità. La ricca Collector's Edition di Assassin's Creed Shadows e i suoi contenuti Edizioni digitali Passando alle edizioni digitali di Assassin's Creed Shadows, abbiamo il trittico rappresentato dalla Standard Edition, la Gold Edition e la Ultimate Edition. La Standard Edition è in vendita al prezzo di 79,99 euro su PS5 e Xbox Series X|S e di 69,99 euro su PC tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store. Oltre al già citato bonus di prenotazione, questa versione non include alcun extra. La Gold Edition è in vendita al prezzo di 109,99 euro su PS5, Xbox Series X|S e PC. Oltre al gioco base, questa edizione include il bonus di accesso anticipato di tre giorni (con la possibilità quindi di iniziare a giocare dal 12 novembre, anziché il 15 dello stesso mese) e il Season Pass, che comprende una missione esclusiva al lancio e due espansioni in arrivo nei mesi successivi alla pubblicazione. Infine, la Ultimate Edition vene proposta a 129,99 euro su tutte le piattaforme. Include tutti i contenuti della Gold Edition, in aggiunta all'Ultimate Pack, di cui abbiamo riepilogato i contenuti di seguito: Il Pacchetto personaggio Sekiryū, con set attrezzatura e armi per Naoe e Yasuke, la Bestia Sekiryū e l'oggettino Dente del drago

Il Pacchetto rifugio Sekiryū, con quattro ornamenti unici per personalizzare il rifugio per la tua lega di shinobi

Cinque punti talento

Il filtro Drago rosso per la modalità foto Come accennato in precedenza, Assassin's Creed è incluso all'interno del servizio in abbonamento Ubisoft+ sotto forma di Ultimate Edition, dunque con tutti i contenuti elencati qui sopra, incluso l'accesso anticipato al 12 novembre. Se siete interessati, vi rimandiamo alle pagine dedicate ad Assassin's Creed Shadows del PlayStation Store per la versione PS5, dell'Xbox Store per Xbox Series X|S e su Ubisoft Store ed Epic Games Store per quella PC e maggiori dettagli su Ubisoft+.

È necessaria una connessione a internet per giocare? Naoe è una shinobi letale e silenziosa Sì e no. Assassin's Creed Shadows non richiede una connessione a Internet costante per giocare. Insomma, non si tratta di un titolo always online. Tuttavia, sarà necessario collegarsi alla rete per completare l'installazione, a prescindere che abbiate acquistato una copia fisica o digitale. Si tratta di una tantum e dunque da quel momento in poi non siete obbligati a connettervi per giocare. Per completezza d'informazione, il comunicato da Ubisoft recita: "Assassin's Creed Shadows non richiederà una connessione obbligatoria in ogni momento. Per installare il gioco sarà necessaria una connessione online, ma sarà possibile giocare l'intero titolo offline ed esplorare il Giappone senza alcuna connessione online."

I requisiti di sistema su PC (provvisori) L'artwork ufficiale di Naoe Su Epic Games Store sono apparsi dei requisiti di sistema per PC minimi e raccomandati di Assassin's Creed Shadows, che riportiamo di seguito, precisando fin da subito che sono provvisori e dunque potrebbero rivelarsi più o meno differenti da quelli finali. Queste informazioni tra l'altro sono state rimosse dallo store di Epic Games nel giro di poche ore, con Ubisoft che probabilmente ha intenzione di presentare i requisiti hardware del gioco solo a lavori ultimati, dunque a maggior ragione prendetele come delle informazioni puramente indicative. Requisiti minimi Sistema Operativo: Windows 10

Processore: Intel i7-4790/AMD Ryzen5 1600

Scheda video: NVIDIA GTX 1060 6GB o AMD RX 570 4GB

Memoria: 8 GB RAM

Spazio di archiviazione: 100 GB

DirectX: DirectX 12 Requisiti raccomandati Sistema Operativo: Windows 10

Processore: Intel i7-8700k/AMD Ryzen5 3600

Scheda video: NVIDIA GTX 2070 8GB o AMD RX 5700XT 8GB

Memoria RAM 16 GB

Spazio di archiviazione: 100 GB

DirectX: DirectX 12

Storia e ambientazione Grazie alla sua forze e stazza, Yasuke è maggiormente portato per gli scontri a viso aperto La serie Assassin's Creed ha abituato i giocatori a vivere storie in ambientazioni e periodi storici ricchi di fascino e in tal senso Shadows non rappresenta assolutamente un'eccezione. Questa volta l'Animus ci porterà a visitare il Giappone feudale del XVI secolo, sulle battute finali del periodo Sengoku, un'epoca nota per la vasta crisi politica sofferta dal paese, ancora suddiviso in piccoli feudi in guerra tra loro. In questa cornice storica, vivremo le storie di due personaggi molto differenti per background e ambizioni. Naoe è una shinobi che ha deciso di percorrere il sentiero della vendetta dopo che il suo villaggio è stato raso al suolo dall'armata del daiymo Oda Nobunaga, tra cui ranghi milita l'altro protagonista, Yasuke samurai di origine africane realmente esistito. Per motivi al momento ignoti, i due protagonisti decideranno di unire le forze e abbracciare il Credo, portando a un'era di grande cambiamento per il Giappone, tra gli intrighi politici e le guerre interne del paese e l'eterna lotta dietro le quinte tra Assassini e l'Ordine dei Templari.

Gameplay: due protagonisti con approcci agli antipodi Naoe è una shinobi e come tale è specializzata negli approcci furtivi In linea con i precedenti capitoli della serie Assassin's Creed Shadows è un action GDR che mescola combattimenti all'arma bianca e azione furtiva, ambientato in un mondo aperto di vaste dimensioni liberamente esplorabile e nel quale i giocatori possono cimentarsi in missioni secondarie, attività opzionali o semplicemente ammirare la ricostruzione virtuale del Giappone feudale. Con questo capitolo Ubisoft sembra voler tornare a dare una maggiore rilevanza alle fasi stealth, al tempo stesso senza scontentare i giocatori che amano un approccio più diretto. In tal senso, la scelta dei due protagonisti è azzeccatissima, dato che entrambi sono specializzati in approcci agli antipodi. Naoe è una shinobi esperta che sfrutta le ombre e tecniche ninja per sfoltire i ranghi nemici senza essere notata, mentre Yasuke è un massiccio guerriero che sfrutta la sua stazza e potenza per dominare nei duelli a viso aperto, usando katane, mazze a due mani e altre armi da mischia. Come confermato da Ubisoft la struttura è aperta e permette, presumiamo salvo alcune eccezioni di natura narrativa, di scegliere il personaggio e di conseguenza lo stile di gioco preferito.

Combattimenti all'arma bianca, stealth e progressione In Assassin's Creed Shadows sarà possibile distruggere parti delle armature nemiche Come detto, Yasuke è un combattente esperto e può impugnare numerose tipologie di armi a due mani, incluse lance e mazze ferrate, parare gli attacchi nemici ed eseguire colpi poderosi, in grado persino di distruggere le armature dei nemici. Naoe al contrario predilige armi più pratiche e che ben si sposano allo stile di combattimento di una shinobi, come kunai, shuriken e kusarigama (una falce legata a una lunga catena di ferro). A prescindere dal personaggio utilizzato, Assassin's Creed Shadows non offrirà equipaggiamenti difensivi, come degli scudi, con i giocatori che dovranno valutare attentamente il loro posizionamento sul campo di battaglia ed eseguire schivate e parate con il giusto tempismo. Le fasi stealth sono state parzialmente rielaborate rispetto ai precedenti capitoli. Ad esempio, ora luci e ombre avranno un ruolo fondamentale per nascondersi alla vista dei nemici, anche grazie a un nuovo sistema di illuminazione globale pensato appositamente per questo scopo. Ad esempio, sarà possibile distruggere lanterne o eliminare bersagli armati con torce per ridurre la luminosità delle ambientazioni o creare zone d'ombra utili a non farsi individuare ed è stato creare un nuovo indicatore a schermo che indica quanto è visibile il personaggio del giocatore. Non è l'unica novità, dato che Shadows introduce la possibilità di strisciare a terra, le eliminazioni non letali e un rampino con cui raggiungere velocemente tetti e punti di vantaggio. Sappiamo, inoltre, che Naoe e Yasuke condivideranno i punti esperienza guadagnati e l'inventario raccolto, ma avranno equipaggiamento e abilità individuali separate. A proposito dell'arsenale, ogni tipologia di arma avrà un proprio albero delle abilità apprendibili e più verrà usata da un personaggio, maggiore sarà la sua bravura con essa. Discorso a parte, per le katane, che potranno essere realizzate da zero, migliorate nel tempo e personalizzate grazie ai materiali ottenuti nel mondo di gioco.

Mappa enorme e stagioni Il trascorrere delle stagioni non muterà solo l'aspetto del mondo di gioco, ma avrà un impatto anche nelle dinamiche di gioco Dai dettagli condivisi da Ubisoft, sappiamo che Assassin's Creed Shadows potrà vantare un mondo di gioco vasto ed enorme paragonabile per dimensioni all'Antico Egitto di Assassin's Creed Origins. Se amate le ambientazioni orientali, sarete accontentati: tra città castello, porti, santuari e paesaggi rurali tipici del Giappone dell'epoca. In particolare, Shadows è ambientato nella regione centrale del Giappone, con la mappa divisiva in aree che replicano province realmente esistite, come Iga, Arima e Omi, ed è logico dare per scontata la presenza della capitale Kyoto e altre città note, come Kobe e Osaka. Sappiamo inoltre che il gioco presenterà un sistema di stagioni, con estate, autunno, inverno e primavera che si susseguiranno man mano che avanzeremo nella campagna. Ogni stagione trasforma lo scenario in modo unico e presenta anche delle caratteristiche che influiscono sul gameplay. Ad esempio, in estate e primavera la vegetazione sarà più rigogliosa e di conseguenza ci saranno più cespugli ed erba alta dove nascondersi. Di inverno, invece, l'acqua si gela, impedendo di nuotare in stagni e piscine, mentre i ghiaccioli che si formano sui bordi dei tetti possono cadere, rivelando la posizione del giocatore al nemico.