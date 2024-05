Stellar Blade: modalità fotografica estesa e nuovi costumi in arrivo, dice Shift Up

Stellar Blade ha un nuovo update gratis in arrivo proprio oggi, 24 maggio, ma gli sviluppatori di Shift Up stanno già pensando al prossimo futuro, promettendo una modalità fotografica estesa e nuovi costumi in arrivo per il gioco su PS5.

In un'intervista pubblicata dalla rivista nipponica Famitsu, l'onnipresente director del team, Hyung-Tae Kim, ha riferito che la nuova modalità fotografica è già quasi pronta, ma non è potuta rientrare in questo update, cosa che la rende comunque candidata a uscire con il prossimo.

"Sfortunatamente, non siamo stati in grado di inserire la nuova modalità fotografica già in questo aggiornamento, ma la inseriremo appena possibile", ha s piegato Hyung-Tae Kim, "Vogliamo che sia di alta qualità, e siamo nel processo di rifinirla al massimo, dunque vi prego di aspettare ancora un po'".