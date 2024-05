Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 30 maggio è stato svelato da un leak

In questo periodo di Mega Saldi dell'Epic Games Store, la compagnia di Fortnite sta continuando a regalare nuovi giochi settimanali, ma a questo giro il produttore non vuole svelare in anticipo qual è il gioco della prossima settimana. Di norma dovremmo attendere quindi fino a giovedì, ma c'è sempre un altro modo per scoprire le informazioni in anticipo: il noto leaker billbil-kun. Anche questa volta non ci ha deluso e tramite Dealabs Magazine il leaker francese ha indicato che il gioco gratuito dell'Epic Games Store del 30 maggio è Chivalry 2.

billbil-kun è un leaker noto che da anni condivide in modo corretto i giochi dell'Epic Game Store, di PS Plus, di Humble Bundle e non solo. Possiamo quindi fidarci di quel che dice, ma non per questo bisogna considerare le sue informazioni come ufficiali.

Non solo può sempre capitare che si sbagli, ma è possibile che le informazioni siano corrette in questo momento ma che non lo siano nei prossimi giorni. Epic Games potrebbe decidere di cambiare il gioco all'ultimo minuto, magari per problemi con gli accordi con l'editore di Chivalry 2 o per problemi tecnici di qualche natura.