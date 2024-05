Kingdom Come: Deliverance 2, Gothic Remake e altri fra i 70 giochi di Embracer entro marzo 2025

Alcuni di questi sono già noti, mentre diversi devono essere ancora annunciati, dunque ci sarà spazio per parecchie novità nei prossimi mesi da parte di Embracer Group, considerando la quantità di annunci che dovranno essere fatti e sperando che le cancellazioni non continuino a rappresentare una costante anche nel prossimo periodo.

Si tratta di titoli che dovrebbero uscire all'interno del nuovo anno fiscale, che termina alla fine di marzo 2025 , dunque parliamo di una prospettiva non molto allargata sul futuro, ma relativamente vicina, se si considera la quantità di giochi in questione.

Con la pubblicazione dei documenti finanziari di Embracer Group è possibile avere anche una possibile prospettiva sui lavori in corso presso la colossale compagnia, che ora comprende una notevole quantità di team di sviluppo e sembra avere 70 giochi in lavorazione al momento.

Almeno tre grandi giochi non annunciati

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft è stato tra i successi di Embracer

Tra i giochi già noti previsti uscire da parte di Embracer Group c'è Kingdom Come: Deliverance 2, annunciato proprio di recente e destinato a rappresentare una delle produzioni di maggior rilievo della galassia in questione, con l'inserimento di Warhorse all'interno della scuderia.

Anche Killing Floor 3 sembra essere un titolo dalla notevole importanza strategica per il gruppo, nonostante non sia propriamente assimilabile alle produzioni di maggiore rilievo in assoluto, ma conta comunque su un notevole pubblico. Oltre a questo anche Gothic Remake e Titan Quest 2.

Tra i giochi in arrivo ci sono "almeno tre importanti titoli non ancora annunciati", e questi potrebbero emergere nel corso degli eventi estivi come la Summer Game Fest la Gamescom, in attesa di ulteriori delucidazioni.

Dai dati finanziari abbiamo anche saputo che Tomb Raider I-III Remastered è stato un successo con vendite al di sopra delle aspettative per Embracer, cosa che potrebbe portare a ulteriori progetti di questo tipo per la serie in questione.

Nonostante chiusure e cancellazioni, i dati annuali di Embracer sono stati piuttosto positivi, con una crescita del 12% nelle vendite, sebbene i videogiochi abbiano contribuito solo in parte a questo risultato, derivate anche da altri settori dell'intrattenimento. Tra gli altri buoni risultati emerge anche Deep Rock Galactic: Survivor.