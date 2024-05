Stellar Blade: il cosplay di Eve di abiaikou indossa la Skin Suite che ha ossessionato i fan

Stellar Blade ha fatto discutere per l'aspetto della sua protagonista, ma ha anche avuto grande successo per questo. Prima di essere pubblicato e prima che il pubblico avesse modo di esplorare i tanti costumi disponibili, fu la Skin Suit a creare caos, in quanto si tratta fondamentalmente di una tuta di plastica semitrasparente che fa da seconda pelle e inizialmente era uno dei costumi più rivelatori. Il successo di tale tuta ovviamente ha condizionato anche il mondo del cosplay che sta pian piano ricreato il personaggio. Ad esempio, possiamo vedere abiaikou che propone ora il cosplay di Eve con la Skin Suit.

abiaikou propone il cosplay con una semplice bodysuit, ma il risultato finale è sicuramente ottimo. A colpire è anche e sopratutto la cura per la coda di cavallo, con tutti gli accessori necessari per sembrare quella di Eve. La protagonista di Stellar Blade, ricordiamo, ripone la propria spada nella coda di cavallo, grazie a una tecnologia futuristica. Si tratta di una scelta comodo e di grande effetto nel videogioco, ma molto complicata da replicare nella realtà chiaramente. Ricordiamo che la Skin Suit di Stellar Blade è il costume base che appare se si rimuove la tuta indossata dalla protagonista. Questa versione ha inoltre una particolarità: non avendo valore protettivo non attiva gli scudi e diventa in pratica una sorta di modalità difficile del videogioco. Se volete vedere Eve sempre con questo costume, dovete diventare più bravi a giocare!

Se siete fan di Stellar Blade, allora dovreste vedere il cosplay di Eve di wanderlustluca sfoggia la tuta trasparente. Ecco poi il cosplay di Eve di angie7099 si mostra in tanti scatti, è curatissimo. Come non citare infine il cosplay di Eve di hangah_ pare proprio una immagine del gioco.