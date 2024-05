Tekken 8, il trailer di Lidia Sobieska ci mostra tutta la sua potenza

Il video mostra Lidia mentre si scontra contro svariati personaggi di Tekken 8. Parimenti a Tekken 7, la lottatrice utilizza il karate tradizionale, con il suo insieme di pugni e calci a breve distanza che le permettono di colpire da qualsiasi angolo. In una certa misura, si possono vedere delle somiglianze con Kazuya Mishima, visto che entrambi basano il proprio stile di combattimento sulla stessa forma, ma Lidia è più tradizionale e sembra volersi mettere meno in mostra.

Il video - che potete trovare qui sotto - è stato pubblicato in occasione della celebrazione Combo Breaker 2024: si tratta di un grande torneo legato ai giochi di genere picchiaduro, certamente uno spazio ottimo per mostrare agli appassionati nuovi dettagli sui contenuti in arrivo all'interno di Tekken 8.

Come ogni buon picchiaduro di questi tempi, Tekken 8 continua ad espandersi in modo regolare e gli appassionati non vedono l'ora di mettere le mani su nuovi personaggi. Il prossimo sarà Lidia Sobieska e ora Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer gameplay dedicato proprio alla donna che, ricordiamo, è prevista per la pubblicazione nel corso dell'estate.

Tekken 8: Lidia e non solo

Lidia Sobieska in Tekken 8

Sebbene sia stato pubblicato un nuovo trailer, Bandai Namco non ha ancora svelato la data di uscita esatta per Lidia in Tekken 8. Come detto, sappiamo che arriverà nel corso dell'estate, ma questo potrebbe voler dire tra un mese così come tra tre.

Ricordiamo però che Lidia non sarà l'unica novità in arrivo in Tekken 8 con l'update estivo. Infatti, i giocatori avranno modo di lottare in una nuova arena - il Seaside Resort - così come usare una nuova modalità fotografica per creare incredibili scatti fotografici nel mezzo degli scontri.

Non ci resta che attendere nuovi dettagli: forse durante gli eventi del Summer Game Fest ci sarà spazio per una data di uscita esatta per tutti questi contenuti.