Summer Game Fest 2024: data, ora, dove vederlo, tutti gli eventi e cosa sapere

Il Summer Game Fest è l'evento organizzato da Geoff Keighley, noto anche in qualità di organizzatore e presentare della Opening Night Live della Gamescom di agosto e, soprattutto, dei The Game Awards di dicembre. Non pensiamo però a tali eventi ma solo a ciò che arriverà a breve e vediamo tutto quello che c'è da sapere sul Summer Game Fest 2024 .

I videogiochi e il caldo hanno uno strano rapporto. La bella stagione non è particolarmente amata dagli editori più grandi, che spesso cercano di evitare i mesi estivi consci che tanti preferiscono stare all'aperto invece che chiudersi in casa a videogiocare. Con l'aumento delle temperature quindi le uscite si diradano e, in modo naturale, vi è lo spazio per tanti annunci. In quello che è sempre stato lo spazio dell'E3 vi è ora il Summer Game Fest che con l'edizione 2024 promette tante novità.

Partiamo dalle informazioni più semplici e fondamentali. Se volete vedere il Summer Game Fest 2024 Opening Showcase - ovvero il vero e proprio evento di Geoff Keighley - è importante sapere a che ora e in che giorno dovrete sintonizzarvi. L'evento andrà in onda il 7 giugno alle 23:00 italiane allo YouTube Theater in Hollywood Park (California). Parliamo di uno show dal vivo che permetterà l'ingresso a "migliaia" di persone e sarà ovviamente trasmesso in diretta streaming.

A tutto questo si sommano poi due eventi pianificati per giugno, ma che non hanno ancora una data e un orario preciso. Parliamo di:

Sebbene il Summer Game Fest abbia un proprio show principale (l'Opening Showcase, come detto), il nome viene usato anche per definire l'intero periodo degli annunci dei vari editori videoludici. Sotto questa etichetta si raccolgono poi show di terze parti con tematiche specifiche .

Gli eventi dei grandi editori, cosa aspettarsi

Phil Spencer sul palco di un evento Xbox

Oltre agli eventi misti, come abbiamo visto, vi sarà spazio anche per alcune presentazioni di grandi editori di videogiochi. Vediamo cosa sappiamo a riguardo degli show di Xbox, Nintendo, Ubisoft e uno sguardo anche a PlayStation.

Ubisoft Forward

Ubisoft ha vari giochi da mostrare

Sin da aprile sappiamo che il 10 giugno andrà in onda l'Ubisoft Foward, ma stiamo ancora aspettando che venga indicato un orario preciso. Ciò che conta di più, però, sono i giochi che potrebbero essere mostrati.

Sorvegliato speciale è sicuramente Assassin's Creed Shadows, che probabilmente avrà il posto d'onore durante l'Ubisoft Forward. Da poco presentato, il nuovo capitolo sarà ambientato in Giappone, ci metterà nei panni di due personaggi e ci porterà verso la fine del 1500. Non abbiamo ancora visto il gameplay, quindi ci aspettiamo una presentazione dettagliata.

Ci potrebbe poi essere spazio per Star Wars Outlaws: uscendo il 30 agosto, è credibile che Ubisoft voglia metterlo sotto gli occhi dei giocatori. Potrebbe magari esserci spazio anche per Prince of Persia, il remake di Tom Clancy's Splinter Cell e, se vogliamo esagerare con la speranza, Beyond Good and Evil 2. Più credibile la presenza di XDefiant, anche solo con un piccolo trailer che ricorda le novità in arrivo.

Xbox Games Showcase and REDACTED Direct

Due eventi in uno: Xbox e il prossimo Call of Duty

Sebbene radunato sotto un solo nome, tecnicamente quelli di Microsoft sono due eventi. L'Xbox Games Showcase aprirà la serata della compagnia di Redmond e sarà poi seguito da un evento tecnicamente segreto, ma che tutti danno oramai per scontato sarà la presentazione del nuovo Call of Duty, che parrebbe chiamarsi Black Ops Gulf War.

Per quanto riguarda l'evento Xbox, non abbiamo informazioni ufficiali sui giochi che saranno mostrati se non che ci sarà spazio per tutti i team di Microsoft Gaming - Xbox Game Studios, Activision Blizzard, Bethesda - e giochi di terze parti. Secondo i rumor più credibili, ci sarà modo di vedere Indiana Jones e l'antico Cerchio, l'espansione di Starfield e anche Microsoft Flight Simulator 2024. Forse, potrebbe esserci anche il nuovo Gears of War.

Nintendo Direct

Non sappiamo ancora la data del Nintendo Direct

Il Nintendo Direct di giugno, già confermato ma senza una data, è ancora più misterioso degli altri eventi. L'unica conferma che abbiamo, che arriva dal presente di Nintendo stesso, è che durante tale show non ci sarà modo di vedere la prossima console della compagnia di Kyoto.

Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale) non sarà mostrato al Nitnendo Direct, che si concentrerà sui giochi in arrivo nella seconda metà del 2024. Ovviamente la speranza è di vedere spuntare anche Metroid Prime 4, ma quante volte l'abbiamo detto oramai?

E PlayStation?

Quali potrebbero essere le novità per PS5?

Al momento non abbiamo alcun tipo di informazione ufficiale riguardo a una nuova presentazione di PlayStation. Sony non ha confermato nulla e le voci di corridoio continuano a puntare il dito verso maggio come periodo più adeguato per una presentazione. Sony da tempo preferisce rimanere lontana dai grandi eventi e vuole sempre tagliarsi uno spazio personale.

Maggio sta finendo e, dobbiamo essere onesti, saremmo molto delusi dal non vedere un qualche tipo di show tra la fine del mese e l'inizio del prossimo. Il 23 maggio Sony terrà la presentazione "Beyond the boundaries", si tratta però di una conferenza di natura finanziaria che presenterà la strategia commerciale di Sony (e non solo PlayStation). Sicuramente ci sarà spazio per qualche commento interessante, ma non sarà uno spettacolo per il largo pubblico.

Vedremo se Sony Interactive Entertainment vorrà anticipare i concorrenti con uno show oppure se dovremo attendere la piena estate per un PlayStation Showcase che sappia rassicurare i giocatori sulle novità in arrivo per PS5.