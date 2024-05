Sony ha annunciato una presentazione per la prossima settimana, ma non è un PlayStation Showcase

Mentre il mondo videoludico è in attesa di un possibile annuncio su un PlayStation Showcase o uno State of Play, Sony intanto ha annunciato una presentazione intitolata "Beyond the boundaries" per la prossima settimana, con data fissata per il 23 maggio.

Non si tratta però di un evento propriamente dedicato al pubblico, anche se diverse informazioni interessanti sulla compagnia potrebbero emergere anche da questo: in base a quanto riferito anche da Tom Warren di The Verge, sembra si tratti di una sorta di conferenza di ordine più finanziario che altro, che riporterà però delle importanti informazioni sul futuro di Sony e sulle sue strategie.

Beyond the Boundaries sarà dunque un evento di presentazione di 90 minuti, nel quale il CEO Kenichiro Yoshida e il CFO Hiroki Totoki parleranno dei programmi legati a Sony per il prossimo futuro, dunque probabilmente coinvolgendo anche la divisione PlayStation, vista l'importanza ricoperta da questa.