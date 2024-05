Neuralink pubblica Webgrid, il gioco usato per testate le abilità del suo primo paziente umano

Arbaugh è stato in grado di ottenere un punteggio di 8.01 BPS (49 NTPM) usando solo la propria mente. Per darvi un punto di riferimento, giocando con un normale mouse abbiamo ottenuto un punteggio di 11.77 BPS (72 NTPM) dopo un paio di tentativi. Siamo sicuri che molti sapranno fare molto meglio con un poco di allenamento. Qual è il vostro risultato?

L'idea dietro il gioco è semplice: bisogna cliccare sul quadrato illuminato di azzurro all'interno di una grande scacchiera . Lo scolpo è farlo il più velocemente possibile senza errori e ottenere così un punteggio calcolato in bit per secondo (BPS) che a propria volta deriva dal valore netto di bersagli selezionati correttamente al minuto (NTPM) e dalla dimensione della griglia.

Neuralink - la compagnia di Elon Musk che si occupa di impianti celebrali per il controllo di dispositivi elettronici tramite segnali neurali - ha pubblicato in rete il videogioco che ha utilizzato per testare i risultati del suo primo paziente umano, Noland Arbaugh . Il gioco si chiama Webgrid e lo potete trovare qui .

I dettagli sullo studio di Neuralink e Arbaugh

Questo è Webgrid, il gioco di Neuralink

L'impianto (noto come N1) nella testa di Arbaugh è progettato per rilevare l'attività cerebrale del 29enne tetraplegico e trasmettere i dati risultanti a un'applicazione Neuralink, che traduce i segnali neurali in azioni eseguibili su un computer. Neuralink sta attualmente lavorando per migliorare le prestazioni dell'impianto, in modo da garantire ad Arbaugh la capacità di maneggiare un cursore del computer con una velocità e una precisione tali da rivaleggiare con le prestazioni di un ricercatore Neuralink medio che utilizza un mouse fisico.

Neuralink ha fornito un aggiornamento sui progressi di Arbaugh a 100 giorni dall'intervento di impianto. L'azienda ha rivelato che Arbaugh ha utilizzato il collegamento cervello-computer per giocare a una serie di videogiochi, tra cui Mario Kart 8 Deluxe, Slay the Spire e Sid Meier's Civilization 6 durante il tempo libero, battendo anche gli amici non tetraplegici.