Neuralink: il primo paziente sa usare sempre più giochi e batte gli amici non tetraplegici

Come vi avevamo già segnalato, il primo paziente umano di Neuralink Noland Arbaugh - a cui è stato impiantato un dispositivo che trasforma i segnali neurali in input in un dispositivo elettronico - sta usando la nuova tecnologia anche per giocare. Sono passate alcune settimane dall'ultimo aggiornamento e ora possiamo vedere che l'uomo continua a giocare a sempre più giochi in modo efficace. Se in precedenza si era parlato di Civilization, ora nella lista ci sono anche altri giochi molto popolari, come Slay the Spire e Old School RuneScape.

"Sto battendo i miei amici in giochi in cui, in quanto tetraplegico, non dovrei batterli", spiega Arbaugh.

Non tutto però pare essere andato per il verso giusto. Neuralink ha rivelato che un numero imprecisato di fili inseriti nella testa di Arbaugh durante l'installazione dell'impianto N1 si è "ritirato" dal suo cervello nelle settimane successive all'intervento. Il movimento dei fili ha costretto gli scienziati di Neuralink a modificare l'algoritmo responsabile della raccolta e della traduzione dei dati neurali. Secondo l'azienda, questa mossa ha compensato la perdita di prestazioni.