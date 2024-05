EA Sports FC 24 TOTS: ecco i migliori della stagione della Ligue 1 e D1 Arkema

La campagna TOTS di EA Sports FC 24

Le Squadre della Stagione (TOTS) di EA Sports FC 24 rappresentano una selezione di giocatori che si sono distinti nei vari campionati di calcio grazie alle loro eccezionali performance durante l'ultima stagione. Nel gioco, questi atleti sono celebrati attraverso carte uniche per la modalità Ultimate Team, che vantano attributi potenziati e sono disponibili solo per un tempo limitato.

In particolare l'iniziativa ha fatto un saldo di livello con EA Sports FC 24, con la selezione dei calciatori e calciatrici che è stata ulteriormente affinata utilizzando le analisi avanzate della compagnia di analisi Opta, che valuta le prestazioni globali dei giocatori durante la stagione. I TOTS includono anche oggetti dinamici che migliorano in base ai successi conseguiti dalle rispettive squadre nelle fasi cruciali del campionato. Recentemente, sono state anche rivelate le selezioni TOTS per i campionati di Bundesliga, Frauen-Bundesliga e i Campionati Misti della Settimana 2, aggiungendo ulteriore eccitazione tra gli appassionati del gioco.