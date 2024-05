Fallout 4: nuovo aggiornamento annunciato per la prossima settimana, data e informazioni

Aggiornamenti e miglioramenti in arrivo

Fallout 4 ha recentemente ricevuto l'update next gen

Ci saranno dunque alcuni miglioramenti tecnici, legati probabilmente alla qualità grafica e alle performance in base a quanto riferito, forse anche correggendo alcune strane discrepanze che sono state rilevate tra le varie versioni in seguito all'aggiornamento "next gen", in particolare con la versione Xbox che sembra non mostrare i cambiamenti previsti tra le modalità qualità e performance.

Sulla questione sono state condotte varie analisi, tra cui quella di Digital Foundry, ma Bethesda aveva riferito che non si trattava di un bug. A questo punto vedremo se questa patch porterà dei cambiamenti su tale fronte, cosa probabile a questo punto.

Questo potrebbe significare anche ulteriore lavoro di adattamento per le mod, visto che queste devono sempre riassestarsi dopo gli aggiornamenti del codice originale, ma attendiamo di vedere l'entità di questo update. Nel frattempo, Fallout 4 è stato il gioco più venduto ad aprile nel Regno Unito, tanto per far capire il notevole ritorno di fiamma per il franchise in seguito al lancio della serie TV.