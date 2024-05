Dragon Ball Sparking! Zero: svelati nuovi personaggi da Z e Super

Si tratta di una selezione a tema "nuova generazione Saiyan". Come possiamo vedere nel post su X qui sotto, i nuovi personaggi confermati sono Goten, Trunks, Caulifla, Kale e ovviamente le fusioni Gotenks e Kefla . Dalle immagini apprendiamo anche che, come era lecito aspettarsi, questi personaggi potranno trasformarsi in Super Saiyan. Vediamo anche alcune delle loro tecniche iconiche, come il "Super Ghost Kamikaze Attack" di Gotenks.

Presto novità sulla data di uscita?

Prosegue dunque la presentazione con il contagocce del roster di Dragon Ball Sparking! Zero. Giusto poche settimane fa sono stati presentati anche altri personaggi del cast con il trailer Maestri e Allievi (a proposito ecco la nostra analisi del video e dei segreti che nasconde), portando il conteggio complessivo a 61 lottatori confermati dei 164 che dovrebbero essere disponibili al lancio.

Nel frattempo si avvicina la settimana della Summer Game Fest, solitamente ricca di annunci da parte dei principali protagonisti del mercato videoludico, e in tal senso è lecito aspettarsi qualche novità anche per l'erede della serie Budokai Tenkaichi da parte di Bandai Namco. Guarda caso, giusto pochi giorni fa Dragon Ball: Sparking! Zero è stato classificato a Singapore, suggerendo che la data di uscita potrebbe non essere troppo lontana. Ricordiamo che al momento il gioco è previsto per un generico 2024, ma il team di sviluppo ha parlato anche di un possibile rinvio al 2025.