Dragon Ball: Sparking! Zero classificato a Singapore, uscita prevista quest'anno?

Dragon Ball: Sparking! Zero ha ricevuto una classificazione a Singapore, per il mercato locale, e dalla pagina ufficiale del catalogo emerge che l'uscita è fissata per il 2024, anche se ovviamente non possiamo prendere l'informazione per certa al momento.

L'ente di classificazione in questione è IMDA (Infocomm Media Development Authority), che si occupa di catalogare i prodotti videoludici in base a contenuti e fasce d'età per quanto riguarda il mercato di Singapore e dintorni, ed è un'organizzazione che si è dimostrata piuttosto precisa sui dati riportato in maniera ufficiale.

Anche in precedenza, i riferimenti temporali segnalati da IMDA si sono rivelati spesso corretti, cosa che fa tenere in considerazione anche il caso di Dragon Ball: Sparking! Zero come possibile indicazione dell'uscita del gioco, in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco.