INDIKA e Hellblade: Senua's Sacrifice, due modi opposti per indagare la fragilità della mente umana

Sono innumerevoli le ambizioni a cui l'arte è chiamata ad aspirare. Il semplice piacere estetico e la pura contemplazione, certo. Ma anche innescare una riflessione, tracciare un'interpretazione, introdurre un'innovazione, infondere stupore e in alcuni casi persino indignare, sconvolgere, indispettire.

Senza andare troppo a ritroso nel tempo, The Last of Us Parte II ha dimostrato empiricamente ed efficacemente come il divertimento e l'intrattenimento non siano gli unici scopi che un videogioco deve porsi per forza. L'ultima parte della lunga avventura di Naughty Dog, quella ambientata a Santa Barbara per intenderci, è tutt'altro che protesa a garantire all'utente una maggior longevità nonché ulteriori, ed eccitanti, sfide da superare. Quella lunga, straziante, snervante sessione è totalmente funzionale allo scopo ultimo non solo della produzione in sé e per sé, ma all'intera saga: mostrare quanto sia insensata la vendetta, come la violenza non faccia altro che generare altra violenza. L'obiettivo, in sostanza, è di spingere a odiare Ellie, la sua folle crociata, addirittura il gioco stesso.

Un videogioco coraggioso che persegue l'intento più coraggioso dell'arte, che proprio nel farsi detestare, spesso, stimola le riflessioni più fertili e brillanti. Tantissime altre produzioni si pongono obiettivi differenti dal divertire il fruitore. Detroit: Become Human tende a mettere in discussione l'etica dell'utente. Tutta la produzione di Sam Barlow ha come fine ultimo quello di attentare alla comfort zone di chi si approccia alle sue opere.

Poi ci sono Hellblade: Senua's Sacrifice e INDIKA che indagando sull'interiorità frantumata delle protagoniste messe in scena, mettono in luce un altro aspetto fondamentale dell'arte, ovvero la leggibilità, la possibilità di comprensione, la chiarezza del messaggio veicolato. Videogiochi per certi versi simili, che trattano la propria tematica portante con un diverso approccio.