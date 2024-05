PS5: nessun gioco first party di grosso calibro fino ad aprile 2025, ma ci saranno esclusive

Questo probabilmente significa che i giochi grossi da parte di PlayStation Studios sono previsti a partire da aprile 2025 e non prima, ma qualcosa è comunque già programmato per il prosieguo del 2024 e l'inizio del prossimo anno.

La questione era già stata affrontata nei mesi scorsi, quando Totoki aveva parlato dell'assenza di giochi first party appartenenti a grosse produzioni e franchise nel corso di questo anno fiscale, ma la questione è stata ulteriormente ribadita con la previsione di vendite stagnanti per quanto riguarda i first party nel corso dei prossimi mesi, con una ripresa a partire dall'inizio dell'anno fiscale 2025.

A margine dei risultati finanziari pubblicati ieri da Sony , il presidente Hiroki Totoki ha ribadito il fatto che non sono previsti giochi first party di grosso calibro nel corso di questo anno fiscale, ovvero fino alla fine ad aprile 2025 , ma confermando anche che ci saranno comunque dei titoli esclusivi in arrivo nel corso del 2024.

Concord e forse Astro Bot?

Si tratta probabilmente di titoli di dimensioni più piccole e produzioni third party pubblicate in esclusiva su PS5. Totoki ha menzionato per esempio l'esclusiva console Concord, che arriverà nel corso del 2024 da parte del team Firewalk Studios e rappresenta a tutti gli effetti un titolo di PlayStation Studios.



Un altro gioco che potrebbe essere previsto per il 2024, secondo diverse voci di corridoio, sarebbe un nuovo Astro Bot da parte di Team Asobi, altro studio interno a PlayStation e dunque a tutti gli effetti un altro first party previsto per quest'anno, nel caso venisse confermato.

Insomma, il piano è evidentemente di puntare soprattutto al 2025 per il ritorno dei grandi titoli PlayStation e dei ricavi dalle vendite di giochi first party, ma anche nel periodo di attesa dovrebbero comunque arrivare altre esclusive ed è possibile che tra queste possa emergere anche qualche hit inattesa, come abbiamo visto con Helldivers 2 che ha raggiunto 12 milioni di copie vendute, anche grazie al lancio contemporaneo su PC.