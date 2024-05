Nintendo Switch Online: Super Mario Land e altri giochi classici gratis aggiunti al catalogo

Quello che spicca maggiormente è ovviamente il terzo nell'elenco: sebbene sia probabilmente meno famoso del secondo capitolo, che rappresentò un notevole balzo in avanti anche sul fronte tecnico per i titoli Game Boy, il primo Super Mario Land rappresenta comunque la prima incarnazione della serie iconica appositamente per il portatile Nintendo e ha un peso storico di notevole rilievo.

Vediamo dunque la lista dei giochi in questione, tutti per Game Boy e tutti disponibili a partire da oggi, 15 maggio 2024, per gli abbonati a Nintendo Switch Online, il pacchetto base:

Tre titoli storici, chi più chi meno

Alleyway è una delle tante varianti di Breakout o Arkanoid uscite nella storia dei videogiochi, in questo caso però con una nota mariesca, come si conviene a un gioco Nintendo.

La barra semovibile è infatti una sorta di astronave pilotata da Mario in persona, il quale deve cercare di respingere la pallina e usarla per distruggere i blocchi sovrastanti, con una meccanica che resta del tutto simile a quella classica di questo filone.

Baseball è una simulazione dello sport in questione, datata 1989. Il gioco si svolge con diverse inquadrature a seconda delle varie fasi, tra lancio, battuta e corsa per la conquista delle basi. Si tratta di una delle prime simulazioni per console Nintendo dello sport nazionale nipponico, particolarmente curata considerando il periodo di uscita.

Super Mario Land è il pezzo da 90 della raccolta in questione: è il primo capitolo della serie di platform appositamente sviluppata per Game Boy con protagonista Mario, e trasporta le caratteristiche tipiche della serie maggiore in ambito portatile, con alcune particolarità uniche tra ambientazioni, nemici e meccaniche di gioco.

Da notare che, in Giappone, a questi tre titoli si aggiunge anche "Kaeru no Tame ni Kane wa Naru", un interessante adventure RPG fantasy che non è stato distribuito in occidente.