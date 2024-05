Astro Bot, un tweet spinge i fan PlayStation a pensare che ci siano novità in arrivo

Rumor e leak sono il pane quotidiano di molti appassionati, soprattutto quanto attendono da molto tempo l'arrivo di un nuovo gioco della loro saga preferita. I fan di Astro Bot - creato dal Team ASOBI di PlayStation Studios - attendono da molto tempo e ora stanno vedendo in un recente tweet degli sviluppatori un suggerimento che qualcosa stia per accadere.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Team ASOBI ha condiviso una piccola GIF tratta da Astro's Playroom, ovvero il gioco incluso con ogni PS5 che permette di provare le funzioni uniche del controller DualSense. Questa avventura platformer include tantissimi riferimenti al mondo PlayStation e videoludico in generale, compresa l'icona di Home che - usando un termine più moderno - era un po' il metaverso di Sony Interactive Entertainment.

Il fatto che Team ASOBI usi la frase "Tesoro, sono a casa!" ha però spinto molti a pensare che questo indichi che Astro Bot sia "tornato a casa" nel senso che sia pronto per tornare nelle nostre console con un nuovo capitolo.

Ovviamente è una speculazione e in molte situazioni diremmo subito che è solo frutto dell'immaginazione dei fan, ma in questo caso ci sono alcune basi per poter credere che forse questo sia effettivamente un suggerimento di novità in arrivo.