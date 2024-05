Astro Bot: l'annuncio della nuova esclusiva PS5 pare imminente, i dettagli da un noto leaker

Tramite le pagine del portale francese di dealabs, il noto leaker billbil-kun ha svelato i primi presunti dettagli su un nuovo gioco con protagonista Astro Bot per PS5 da parte di Team Asobi, che dovrebbe essere intitolato semplicemente Astro Bot.

Stando alle sue fonti il gioco verrà annunciato ufficialmente entro i prossimi 15 giorni, quindi in occasione del tanto vociferato PlayStation Showcase del 28 maggio o durante la Summer Game Fest del 7 giugno. Interessante notare che stando a un'altra soffiata di billbil-kun, nello stesso arco temporale verrà presentato in pompa magna anche Concord, lo sparatutto multiplayer per PS5 e PC di Firewalk Studios. Insomma, a questo punto l'idea di un evento PlayStation a stretto giro diventa sempre più plausibile.