Google ora permette di condividere le password di servizi come Netflix e Prime Video

Google ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere in modo sicuro le password con i membri del proprio gruppo familiare su Internet. Questo rende più semplice per tutti i componenti della famiglia accedere a servizi condivisi come Netflix e Prime Video. La nuova funzionalità è inclusa nell'aggiornamento di Google Play Services di maggio 2024, attualmente in fase di distribuzione.

Già da tempo Google analizza l'efficacia delle password salvate La nuova funzionalità di condivisione delle password si applica alle password archiviate nel Google Password Manager, il servizio di Google che memorizza in modo nativo le password e le passkey in Chrome e Android, collegandole al tuo account Google. A partire da oggi, la funzione di condivisione delle password è disponibile su dispositivi mobili, ma non ancora su Chrome per desktop. Una volta condivisa una password con un membro della famiglia, una copia di essa sarà salvata nel Google Password Manager di quel membro. Questa funzione può essere utilizzata solo con le persone che fanno parte del tuo gruppo familiare approvato da Google, che può comprendere fino a sei persone. Se desideri condividere una password con qualcuno al di fuori del tuo gruppo familiare, dovrai utilizzare Nearby Share per trasferirla di persona o ricorrere a metodi più rudimentali e/o meno sicuri.