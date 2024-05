PlayStation Showcase a fine maggio? Una possibile data emerge da parte di un leaker

A quanto pare siamo ancora in corsa per un possibile evento di Sony, un PlayStation Showcase o uno State of Play, per il mese di maggio, con una nuova data più precisa che è emersa in queste ore da parte di un leaker: il 28 maggio 2024.

A riportare la cosa è Nick "Shpeshal Nick" Baker, co-fondatore di XboxEra e leaker dal curriculum che potremmo definire "misto", in quanto la sua affidabilità non è decisamente infallibile, ma che qualcosa ha comunque azzeccato in passato, rendendolo alquanto noto nell'ambito.



"Sto sentendo voci sul fatto che lo show PlayStation (non sono ancora sicuro di come venga definito) dovrebbe essere intorno al 28 (o qualcosa del genere, in base anche ai diversi fusi orari)", si legge nel nuovo messaggio di Shpeshal Nick su X.