Paper Mario: Il Portale Millenario brilla nei nuovi voti di Famitsu

Come sempre, i voti di Famitsu derivano dalla somma di quattro voti su scala da uno a dieci, assegnati da altrettanti redattori che testano i giochi e dicono la loro su ognuno, ecco perché il totale massimo è rappresentato da "40".

Vediamo dunque l'elenco dei voti assegnati in questo numero di Famitsu:

È uscito il nuovo numero della celebre rivista nipponica Famitsu , e come da tradizione riportiamo i voti raccolti in questo, che comprendono tra gli altri anche Paper Mario: Il Portale Millenario , il quale ovviamente spicca tra gli altri.

Un numero alquanto ricco

Un'immagine di Umbraclaw

Il risultato più notevole lo ottiene proprio Paper Mario: Il Portale Millenario, senza troppa sorpresa: il remake dell'omonimo gioco uscito originariamente su Gamecube raggiunge un ottimo 35/40, ma è stato accolto in maniera estremamente positiva un po' in tutto il mondo, come abbiamo visto nei primi voti online e anche nella nostra recensione del gioco.

Tuttavia, bisogna dire che si tratta di un numero alquanto ricco di ottime valutazioni, visto che sono tutte sopra il 30: tra queste si segnala in particolare Umbraclaw, il nuovo action adventure 2D di Inti Creates che ha ricevuto davvero un'ottima accoglienza, ma anche Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord.