Cocoon: annunciata una versione fisica da collezione da parte di iam8bit

Le spedizioni sono previste a partire dal quarto trimestre del 2024, dunque c'è ancora tempo e le prenotazioni non sono ancora aperte, ma c'è intanto una pagina ufficiale del sito di iam8bit alla quale accedere per vedere le immagini e trarre le informazioni.

Vediamo i contenuti

L'edizione fisica da collezionisti di Cocoon

Al momento, l'edizione fisica di Cocoon è prevista solo per Nintendo Switch e PS5, dunque non per PC e Xbox, come spesso accade, vista la tendenza a ricorrere principalmente ai giochi in digitale su queste piattaforme.

La Collector's Edition contiene, in particolare, i seguenti elementi:

Il gioco Cocoon region free

Un globo laser-etched di cristallo da 3 pollici, con un piedistallo per l'attivazione

Poster a doppia faccia da 11x17 pollici con artwork originali

5 carte rotonde a tema

Confezione con copertina originale esclusiva da parte di Erwin Bho

Le prenotazioni saranno aperte a partire dal 23 maggio, ovvero domani, direttamente alla pagina ufficiale indicata sopra. Nel caso non lo conosciate, vi rimandiamo alla nostra recensione di Cocoon per conoscere questo piccolo capolavoro di Jeppe Carlsen, il progettista principale del gameplay di Limbo e Inside.