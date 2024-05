Baldur's Gate 3, Borderlands e altri giochi mostrati sui Copilot+ PC basati su ARM

Alcune specifiche ottimizzazioni attuate dal sistema consentono un notevole incremento di risoluzione e performance, grazie anche all'uso di sistemi integrati come "Auto SR" di Microsoft, ovvero una Super Resolution automatica .

Ricordiamo che i Copilot+ PC , presentati in questi giorni da Microsoft, sono una linea di prodotti basati su ARM che utilizzano il processore Qualcomm Snapdragon X, finora non molto sfruttato in ambito videoludico, ma con le nuove ottimizzazioni specifiche di Windows su ARM sembrano stiano emergendo risultati molto interessanti.

Microsoft sta facendo grandi progressi anche per quanto riguarda il gaming su piattaforma ARM , come è emerso durante una recente dimostrazione che ha mostrato, tra gli altri, Baldur's Gate 3 e Borderlands girare sui nuovi Copilot+ PC con risultati convincenti.

I possibili sviluppi futuri

Al Build 2024, Microsoft ha dimostrato per esempio il funzionamento di Baldur's Gate 3, che funzionava a circa 30 fps su Surface Pro 11, cosa che rappresenta un buon inizio se si considera come Windows su ARM sia un po' all'inizio di un vero rilancio della piattaforma, finora piuttosto incerta in termini di performance.



Anche Borderlands è stato mostrato su un devkit di Qualcomm Snapdragon con risultati incoraggianti, che se non altro dimostrano una possibile prospettiva interessante per il gaming su piattaforma ARM, per quanto riguarda Windows.

Microsoft ha riferito che Auto SR è in grado di incrementare il frame-rate fino al 60%, sfruttando la NPU presente sui Copilot+ PC e appositamente studiata per le operazioni legate all'intelligenza artificiale.

Secondo le slide mostrate all'evento, ci sarebbero già oltre 1000 giochi in fase di testing, con l'obiettivo di renderli giocabili almeno a 1080p e 30 fps su queste nuove piattaforme, ma si tratta appunto di un avvio. Quello che emerge da tutto questo, peraltro, è la supposizione su una possibile console futura Xbox basata su ARM, che a questo punto potrebbe essere anche portatile, ma queste sono solo voci di corridoio, al momento.