Sony PlayStation punta ancora sui giochi mobile, secondo nuovi annunci di lavoro

Sony PlayStation sta cercando da tempo di trovare un proprio spazio importante nel mercato dei giochi mobile, e sembra che gli sforzi siano destinati a continuare, come dimostrano anche alcuni recenti annunci di lavoro che evidenziano una ricerca di personale in questo ambito.

Si tratta in particolare dell'annuncio per un Mobile Platform Architect, dunque un ruolo che sembra essere di fondamentale importanza per un rinnovamento della strategia mobile di PlayStation, su cui Sony ha intenzione di puntare nel prossimo periodo.

Come al solito, le informazioni in questo ambito sono vaghe ma nella descrizione del ruolo si parla di "sviluppare, pubblicare e gestire giochi mobile free-to-play", dunque c'è un'attenzione marcata per i titoli distribuiti su base gratuita con microtransazioni.