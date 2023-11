PlayStation Studios: Savage Game cambia nome in Neon Koi dopo le recenti defezioni

L'annuncio è arrivato tramite un post su LinkedIn, in cui lo studio afferma di aver deciso per un rebranding che meglio rappresenti la nuova "visione per il futuro" del team.

Savage Game Studios , lo studio acquisito da Sony per espandere l'influenza di PlayStation anche nel settore mobile, è stato ribattezzato Neon Koi e ha modificato il suo logo ufficiale con quello dell'immagine in testa alla notizia. Un cambio di identità avvenuto dopo le recenti dimissioni di due figure chiave del team.

Neon Koi e i piani di PlayStation Mobile

Neon Koi, all'epoca Savage Game Studios, è stata acquisita da Sony ad agosto del 2022, e da quanto sappiamo al momento sta lavorando a un action tripla A per dispositivi mobile non ancora annunciato.

L'acquisizione dello studio rientra nei piani della compagnia per espandere la propria influenza nel mercato dei dispositivi iOS e Android tramite la nuova divisione PlayStation Mobile, fondata sempre lo scorso anno. Al momento tuttavia non abbiamo ancora visto grandi manovre in tal senso. Anzi, l'unica novità degna di nota è stato l'abbandono dell'head of mobile e vice presidente della divisione Nicola Sebastiani lo scorso giugno.