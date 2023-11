Cowboy Bebop: il cosplay di Faye Valentine di melamori.cosplay è pronto a colpire

Cowboy Bebop è un anime di culto, amato da molti anche in contrasto con la recente serie TV live action su Netflix che non ha molto convinto, come dimostra questo cosplay di Faye Valentine da parte di melamori.cosplay, che si rifà chiaramente al personaggio originale della versione animata.

La modella punta dunque sulla nostalgia, richiamando direttamente l'anime di Shinichiro Watanabe. Il cosplay in questione rappresenta la cacciatrice di taglie nel suo tradizionale ruolo di sex symbol, che si è fatta strada nel mondo anime tra la fine degli anni 90 e i 2000.

La Faye Valentine riprodotta da melamori.cosplay sembra dunque uscire dall'anime disegnato da Sunrise e diretto da Watanabe, qui rappresentata in un atteggiamento del tutto in linea con la personalità tipica del personaggio in questione.