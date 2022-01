Cowboy Bebop: il cosplay di Faye Valentine di Lilithium_cos, tra originale e Netflix

Cowboy Bebop è stato rilanciato di recente con una serie TV live action su Netflix, ma il risultato non ha molto convinto rispetto ai livelli raggiunti dall'originale in versione anime: una sorta di via di mezzo è questo cosplay di Faye che vediamo in questo caso, da parte di Lilithium_cos.

C'è forse anche un po' di effetto nostalgia, ma è abbastanza chiaro come la nuova produzione abbia poco a che fare con l'amato anime di Shinichiro Watanabe, evidentemente un materiale di partenza difficile tra tradurre secondo codici e tecniche differenti. Sarà anche per questo che anche i frequenti cosplay sembrano guardare soprattutto all'originale. D'altra parte, la cacciatrice di taglie è stata a lungo uno dei sex symbol del mondo anime tra la fine degli anni 90 e i 2000, e il suo fascino è in gran parte immutato.

La Faye Valentine riprodotta da Lilithium_cos sembra ricordare quella gloriosa dell'anime, disegnata da Sunrise e diretta da Watanabe, ma riprendendo anche qualcosa dalla versione live action: membro fisso dell'equipaggio della Bebop, è una ragazza arrogante e opportunista, poco raccomandabile anche per una serie di cattive abitudini, ma è più complessa di quanto potrebbe sembrare.

I suoi comportamenti sono spesso dei meccanismi di difesa che le consentono di sopravvivere in un mondo in cui, come dice spesso, non può fidarsi di nessuno, ricorrendo spesso e volentieri alla seduzione per raggiungere gli scopi, ma non senza un certo sarcasmo.