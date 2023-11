PlayStation Plus Extra e Premium, novembre 2023: scopriamo i giochi PS4 e PS5 del mese

Quali sono i giochi PS5 e PS4 in arrivo a novembre per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium? Uno è già disponibile, approdato nel catalogo del servizio già dal lancio: si tratta di Teardown, l'interessante sandbox a base voxel sviluppato da Tuxedo Labs. Il resto dei titoli va a comporre una lista anche stavolta piuttosto ricca, sebbene caratterizzata dalla presenza di numerosi prodotti non propriamente nuovissimi o entusiasmanti, che hanno fatto alzare più di un sopracciglio. Nell'elenco troviamo infatti il classico Dragon's Dogma: Dark Arisen, la Definitive Edition di Dead Island: Riptide, il puzzle game Superliminal e l'RPG giapponese Eiyuden Chronicle: Rising, giusto per fare qualche nome.

Teardown Distruzione totale in Teardown Catapultandoci all'interno di uno scenario in stile voxel, approccio che riporta alla mente il blockbuster Minecraft, Teardown si presenta come un adrenalinico e spettacolare sandbox in cui avremo la possibilità di distruggere qualsiasi cosa, impegnati nel portare a termine colpi man mano più complessi nei panni di scaltri e determinati rapinatori. A nostra disposizione avremo diversi strumenti, dall'immancabile martello per tirare giù i muri a svariate armi da fuoco, e dovremo impiegarli nella maniera più furba per raggiungere l'obiettivo di turno, che si tratti di estrarre un'importante apparecchiatura o costruire delle vie di fuga da percorrere a tutta velocità a bordo dei numerosi veicoli accessibili nel gioco. Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Teardown, il risultato finale è un'esperienza senza dubbio originale, interessante e carica di potenziale, affascinante sul piano visivo e dotata di un motore fisico di sorprendente precisione, ma al contempo priva dello spessore e della varietà che avremmo sperato di trovare in un titolo del genere.

Dragon's Dogma: Dark Arisen Dragon's Dogma: Dark Arisen e i suoi evocativi paesaggi In attesa di immergerci nuovamente nelle straordinarie atmosfere della serie Capcom con Dragon's Dogma 2, forse in uscita a marzo, il catalogo di PlayStation Plus riservato agli utenti di livello Extra e Premium ci permette a novembre di recuperare l'ultima incarnazione del capitolo originale nella sua versione più ricca e corposa, quella di Dragon's Dogma: Dark Arisen. Al comando di un guerriero privato del cuore da un drago malvagio, divenuto per questo un Arisen con il potere di comandare le Pedine, ci troveremo ad affrontare un'affascinante avventura dark fantasy mentre esploriamo un ampio open world pieno di opportunità ma anche di insidie, che dovremo affrontare ricorrendo alle nostre abilità speciali e ai personaggi che ci supporteranno: ne abbiamo parlato nella recensione di Dragon's Dogma: Dark Arisen.

Mobile Suit Gundam: Extreme VS. Maxiboost On Il leggendario RX-78 in azione in Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost On Se amate i mobile suit di casa Sunrise e gli arena fighter che da tempo li vedono protagonisti, a partire dalle sale giochi giapponesi, Mobile Suit Gundam: Extreme VS. Maxiboost On potrebbe essere senz'altro il tie-in che vi farà felici. Parliamo infatti di un action competitivo, pensato per scontri due-contro-due, in cui potremo metterci alla guida di potenti robot provenienti dall'universo di Gundam e dare vita a scontri altamente spettacolari. Il sistema di controllo del gioco non è dei più intuitivi e ci sono evidenti svarioni sul fronte del bilanciamento, con alcuni mech sostanzialmente migliori di altri, ma il roster davvero ricco, lo spessore di alcune meccaniche e l'impatto di tante sequenze non mancheranno di entusiasmare gli appassionati della saga: ulteriori dettagli nella nostra recensione di Mobile Suit Gundam: Extreme VS. Maxiboost On.

Dead Island: Riptide Definitive Edition Lo scontro con uno zombie in Dead Island: Riptide Definitive Edition Remaster del secondo episodio della serie sviluppata originariamente da Techland, Dead Island: Riptide Definitive Edition riprende gli eventi esattamente da dove si era conclusa la storia del primo Dead Island, con i protagonisti a bordo di un elicottero che avrebbe dovuto condurli verso un luogo sicuro ma li scarica invece all'interno di uno scenario anch'esso infestato da orde di zombie. Tutti gli elementi che avevano costruito il successo del franchise agli esordi vengono riproposti in questo sequel e arricchiti, dunque il sistema di combattimento in prima persona acquista ulteriore varietà e spessore, si moltiplicano le armi che è possibile creare per difendersi dai non-morti e le ambientazioni si confermano affascinanti, come vi abbiamo raccontato nell'originale recensione di Dead Island: Riptide.

Superliminal Gli ambienti graziosi e sintetici di Superliminal A un anno esatto dal debutto su PS5, Superliminal approda nel catalogo di PlayStation Plus riservato agli utenti Extra e Premium, portandosi dietro un carico di originalità non indifferente e la grande personalità di un puzzle game che gioca con le immagini e la prospettiva per proporci rompicapo decisamente freschi e divertenti, molto diversi da ciò a cui siamo abituati. Catapultati in una sorta di realtà virtuale che possiamo plasmare in maniera diretta, andando a modificare la posizione degli oggetti ed effettuando rotazioni che possano consentirci di risolvere il puzzle di turno, il titolo di Pillow Castle Games è nato come un esperimento universitario ispirato a Portal e Antichamber, e si vede: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Superliminal.

Eiyuden Chronicle: Rising Un combattimento in Eiyuden Chronicle: Rising Curioso mix fra un metroidvania e un jRPG di stampo classico, Eiyuden Chronicle: Rising si pone come un interessante punto di partenza per chi desidera conoscere l'universo narrativo della serie, privo dei molteplici riferimenti a Suikoden che solitamente ci si aspetta da questi giochi e caratterizzato da un cast di personaggi che si rifanno ai tradizionali stereotipi del genere. Al comando di un gruppo di avventurieri, ci troveremo a esplorare un'ambientazione suggestiva, quella della città di Nuova Nevaeh, mentre affrontiamo combattimenti in tempo reale sempre più complessi e impegnativi, nell'ambito di un impianto che non funziona perfettamente e fa un po' troppo riferimento al backtracking, ma che alla fine dei conti intrattiene piacevolmente, come spiegato nella recensione di Eiyuden Chronicle: Rising.