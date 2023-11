Il caricatore Anker da 140 W è in sconto su Amazon Italia al prezzo minimo storico

Amazon continua imperterrita a offrire nuove promozioni nel mentre il Black Friday 2023 avanza e attendiamo l'arrivo del vero e proprio Venerdì Nero, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Già ora però gli sconti sono moltissimi ed estremamente interessanti, con varie promozioni speciali che non dovremmo ignorare. Ad esempio, possiamo trovare il caricatore Anker da 140 W. Lo sconto segnalato è del 30% rispetto al prezzo consigliato, ma solo per gli abbonati Prime. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 99.99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma ma come detto è disponibile unicamente per gli iscritti Prime. Il prodotto è spedito da Amazon.

Il caricatore Anker da 140 W è abbastanza potente da ricaricare un MacBook Pro 16 2021 in meno di 1,5 ore, con anche compatibilità per Power Delivery 3.1. Inoltre, è di dimensioni contenute, visto che misura solo 6.8 x 3.1 x 5.9. Dispone di una singola uscita USB-C e pesa 231 grammi. Dispone anche di ActiveShield 2.0 per migliorare la protezione di carica.