Il controller DualSense nero (Midnight Black) per PS5 è in forte sconto su Amazon

Se siete in cerca di un controller DualSense nero (Midnight Black) per PS5 a un prezzo valido, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia ha reso disponibile una nuova offerta. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 29%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 69.99€. Non si tratta del prezzo più basso di sempre, ma parliamo di una differenza di pochi centesimi, quindi se siete interessati al prodotto vi consigliamo l'acquisto.

Il controller ufficiale per PS5, ma di colore nero

La confezione del DualSense

Il controller DualSense nero (Midnight Black) è esattamente lo stesso controller disponibile con ogni PlayStation 5, ma con una colore diverso. Non include accessori o funzionalità aggiuntive, se non quelle base di ogni controller per PS5.

In altre parole, propone il feedback aptico per sentire le vibrazioni in modo unico, i grilletti adattivi che reagiscono alla pressione a seconda dell'azione svolta nel gioco, il touchpad, il microfono e altoparlante integrati. Ovviamente le varie funzioni devono essere sfruttare dal singolo videogioco per essere utilizzabili. Non manca poi l'ingresso jack 3.5 mm per le cuffie.

Nella confezione non è presente il cavo di ricarica USB-C (che è però incluso con la console).