ASUS Vivobook S 15: Snapdragon X Elite, ram saldata e slot M.2 aggiuntivo, ecco le prime immagini

A pochi giorni dalla presentazione del primo PC Copilot+ di casa ASUS arrivano le prime immagini che mettono in mostra le componenti e la costruzione del nuovo Vivobook S 15 . Il laptop equipaggiato con Snapdragon X Elite e fortemente votato alle funzionalità IA viene quindi messo a nudo, dandoci la possibilità di capire pro e contro delle scelte effettuate da ASUS. Scopriamo insieme i dettagli.

Ram saldata e sistema di raffreddamento ottimizzato

Il SoC Snapdragon X Elite circondato dai moduli di memoria

Il nuovo ASUS Vivobook S 15 è equipaggiato con il nuovo Snapdragon X Elite e porta in dote fino a 32 GB di ram LPDDR5X. L'azienda ha tuttavia effettuato scelte di design che differenziano il dispositivo dai concorrenti di casa Apple.

Le immagini sono state diffuse da Anshel Sag e ci offrono uno sguardo sull'interno del Vivobook S 15, a partire dal SoC targato Qualcomm. Come è possibile vedere, per i moduli ram ASUS si è affidata a Micron e ha posizionato i chip nei pressi del processore, così da ottimizzare la comunicazione tra le componenti.

Questo approccio si differenzia dalla ram unificata di Apple, saldare le ram sulla scheda madre limita le possibilità di aggiornamento da parte degli utenti.

Al contrario, ASUS ha scelto una normale unità SSD M.2 con slot a disposizione: questo permetterà l'upgrade della memoria di archiviazione e si potrà quindi installare, potenzialmente, modelli più veloci e spaziosi.

Infine il sistema di raffreddamento si fa notare, con pipe in vista e due ventole che dovrebbe svolgere egregiamente il loro dovere: grazie a questo Snapdragon X Elite potrebbe superare le prestazioni del più recente Apple M4.