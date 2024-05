Helldivers 2: è in arrivo un nuovo mech, ma solo se trionferete nel nuovo Ordine Principale

Battute a parte, come recita il messaggio postato sui social e all'interno del gioco, i giocatori dovranno dirigersi a Varylia 5 , dove gli Automaton hanno costruito una gigantesca fabbrica, simile a quella di Tien Kwan. Anche stavolta, liberando il pianeta la fabbrica potrà essere convertita per produrre in serie il nuovo mech pilotabile.

Cambia la strategia di Arrowhead Games Studio

Gli Automaton di Helldivers 2

Nel frattempo nei giorni scorsi è avvenuto uno stravolgimento ai vertici di Arrowhead Games Studio, lo studio di Helldivers 2. John Pilestedt ha deciso di lasciare la posizione di CEO per concentrarsi nel ruolo di creative director.

Inoltre, Pilestedt ha parlato di come gli sviluppatori finora non hanno avuto tempo di giocare il loro stesso gioco, il che non permette di avere una visione d'insieme e compromettendo la qualità delle patch correttive e dei nuovi contenuti in lavorazione. A tal proposito da ora in poi il ritmo delle patch calerà, proprio permettere allo studio di migliorare i flussi di lavoro.