Helldivers 2: il ritmo di pubblicazione delle patch rallenterà per il bene del gioco

"Vogliamo prenderci un po' più di tempo per la prossima patch e potenzialmente per quelle future, poiché riteniamo che la cadenza sia stata probabilmente un po' troppo elevata per poter mantenere lo standard di qualità che vogliamo e che voi meritate", ha dichiarato Twinbeard.

Arrowhead Games Studio da ora in poi il ritmo di pubblicazione delle patch di Helldivers 2 rallenterà, per dare modo agli sviluppatori di lavorarci più a lungo e aumentare di conseguenza la qualità dei nuovi contenuti e modifiche al bilanciamento più ponderate.

Piani non ancora definiti

Un Helldiver alle prese con gli Automaton

Rallentare il ritmo degli aggiornamenti dunque dovrebbe portare benefici al gioco, gli sviluppatori e i giocatori. Tuttavia, pare che al momento il team di sviluppo non abbia delineato una scaletta precisa per la pubblicazione, stando alla risposta data da Twinbeard a un giocatore che chiedeva se da ora in poi le patch per il bilanciamento saranno distribuite ogni due settimane o una volta al mese.

"Non è stato deciso nulla di così dettagliato. Direi che è una cosa che dobbiamo provare e su cui dobbiamo fare un'analisi. Al momento riteniamo che una cadenza leggermente più bassa sia vantaggiosa per noi, per voi e per il gioco."