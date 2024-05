XDefiant parte con il piede sbagliato: segnalati problemi al matchmaking, Ubisoft sta investigando

I server globali di XDefiant hanno aperto i battenti oggi, dando inizio alla preseason dello sparatutto free-to-play di Ubisoft. Purtroppo, come spesso capita al debutto di un nuovo gioco multiplayer particolarmente atteso, i giocatori stanno riscontrando dei problemi, in particolare relativi al matchmaking, con tempi di attesa lunghissimi, se non addirittura interminabili, per entrare in una partita.

In pratica cercando di entrare in un match o di unirsi alla partita di un amico, il giocatore viene accolto da una schermata che recita "impossibile trovare una partita". Invece, chi non riscontra questo errore nella maggior parte dei casi si trova ad aspettare a lungo prima di essere abbinato a una partita. In pratica al momento in pochissimi stanno riuscendo a giocare.

Non aiuta poi il fatto che al momento la Practice Zone, in pratica un'area di addestramento libero, non è ancora attiva, quindi i giocatori più sfortunati possono solo girarsi i pollici... o cambiare gioco.