XDefiant ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ecco i dettagli della preseason

I giocatori potranno vestire i panni di una delle cinque fazioni attualmente disponibili, ovvero i The Cleaners (ispirata a The Division), Libertad (Far Cry 6), Echelon (Splinter Cell), DedSec (Watch Dogs 2) e Phantoms (Ghost Recon Phantoms). Ogni fazione comprende tre personaggi, il primo disponibile da subito, gli altri da sbloccare completando delle missioni.

Le modalità di XDefiant

I giocatori potranno darsi battaglia in due modalità di gioco, ovvero Arena e Lineare, a loro volta che prevedono partite con regole differenti.

In Arena si altereranno match di tipo Domination, dove le squadre lottano per il controllo di tre zone fisse, Occupy, vince che ottiene il controllo di una zona che si sposta nella mappa, e Hotshot, dove vince chi causa più KO, con il primo in classifica che ottiene dei buff alla velocità ma viene segnato sulla mappa di tutti gli utenti. Nei match Lineari, invece i giocatori si alternano in ruoli di attacco e difesa in modalità come Zone Control ed Escort, dove i giocatori in attacco devono portare un pacco a disposizione, mentre i difensori impedirlo.

Dopo la preseason di XDefiant arriveranno dei contenuti stagionali, come nuove fazioni, mappe e molto altro ancora a ogni stagione. Arriveranno anche aggiornamenti con nuove funzionalità, incluso il cross-play solo per console.