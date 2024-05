F1 24, la gara virtuale The 10 Racers per celebrare il lancio del gioco

Durante l'evento The 10 Racers, Charles Leclerc della Scuderia Ferrari e Alex Albon della Williams Racing gareggeranno sul Circuito di Monaco, a Montecarlo, sfidando appassioanti di Formula 1 come i calciatori Diego Jota e Pierre-Emerick Aubameyang, nonché i content creator WillNE, Chesnoid, MaximeMXM, Liam Kalevi, AverageF1Consumer e ElReyGuiri.

Electronic Arts ha deciso di celebrare il lancio di F1 24 organizzando la gara virtuale denominata The 10 Racers , a cui parteciperanno nomi come Charles Leclerc, Alex Albon, Diego Jota, Pierre-Emerick Aubameyang e tanti altri.

Le parole degli organizzatori

Una delle monoposto di F1 24

La trasmissione di The 10 Racers verrà condotta dalla presentatrice di Sky Sports Naomi Schiff e da Matt Galagher di P1. L'0biettivo? Riscuotere lo stesso successo dell'evento organizzato lo scorso anno in quel di Las Vegas.

"The 10 Racers riunisce i migliori talenti della Formula 1 e un mix di celebrità fan di questo sport per offrire una serata di gara ricca di divertimento e dare il via alle celebrazioni del lancio di F1 24", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director at Codemasters.

"F1 24 è il gioco di Formula 1 più autentico realizzato finora e i nostri sfidanti avranno la possibilità di entrare nel paddock e sentirsi come uno dei 20 piloti nel momento in cui si spegneranno le luci."